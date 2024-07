- Podjęliśmy decyzję, że będziemy wystawiać wspólnego kandydata Trzeciej Drogi, razem z Polską 2050 - oświadczył Kosiniak-Kamysz w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Na pytanie o to, czy będzie to on sam, czy też Szymon Hołownia, szef PSL odparł, że "wybór jest węższy".

„Naturalny kandydat Trzeciej Drogi”. Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz?

- Szymon Hołownia jest naturalnym kandydatem Trzeciej Drogi na prezydenta – ocenił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Jest to oczywiście ostatecznie jego decyzja, ale dziś pełni funkcję, która daje szansę na kreowanie polityki. Myślę, że to dobry czas dla marszałka Sejmu - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak Kamysz w 2020 roku za Andrzejem Dudą, Rafałem Trzaskowskim, Szymonem Hołownią i Krzysztofem Bosakiem

Dopytywany, czy on sam nie chciałby kandydować, uciął: - Ja już to doświadczenie mam za sobą. Władysław Kosiniak-Kamysz brał udział w wyborach głowy państwa w 2020 roku – zebrał 2,36 proc. głosów, zajmując piąte miejsce – za Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim, którzy weszli do drugiej tury, a także za Hołownią i Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji.

