Według oficjalnych już wyników wyborów Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen uzyskało 33,15 proc. głosów i wygrało I turę wyborów parlamentarnych we Francji. Drugie miejsce — z wynikiem 27,99 proc. - uzyskał lewicowy blok, Nowy Front Ludowy. Trzecia była koalicja Razem dla Republiki skupiona wokół Odrodzenia Emmanuela Macrona (20,83 proc.).



Macron zdecydował się rozpisać przedterminowe wybory parlamentarne we Francji po tym, jak jego Odrodzenie wyraźnie przegrało ze Zjednoczeniem Narodowym w wyborach do Parlamentu Europejskiego. I tura wyborów parlamentarnych potwierdziła, że Zjednoczenie Narodowe jest najsilniejszym ugrupowaniem na francuskiej scenie politycznej.



System polityczny Francji PAP

Wybory parlamentarne we Francji: Jak Francuzi wybierają parlament?

We Francji parlamentarzystów wybiera się w 577 jednomandatowych okręgach wyborczy. W I turze mandaty uzyskują ci kandydaci, którzy uzyskają większość bezwzględną. Jeśli w danym okręgu żaden kandydat nie uzyska bezwzględnej większości wówczas do II tury przechodzą dwaj kandydaci z najwyższym poparciem w I turze oraz każdy kandydat, który uzyskał ponad 12,5 proc. głosów wszystkich zarejestrowanych wyborców w danym okręgu. Jako że frekwencja w tegorocznych wyborach we Francji była rekordowa w wielu okręgach teoretycznie mogłoby w II turze dojść do starcia trójki kandydatów — co faworyzowałoby najsilniejszą partię, czyli Zjednoczenie Narodowe. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce nawet w 300 okręgach wyborczych.