Rekordowa frekwencja w wyborach we Francji. Najlepsza od prawie 40 lat

We Francji odbywa się pierwsza tura przedterminowych wyborów parlamentarnych. Jak zauważa WP, wybory są historyczne choćby z tego powodu, że może to być pierwszy raz, gdy po władzę sięgnie frakcja uważana za skrajną prawicę. W sondażach prowadzi bowiem Zjednoczenie Narodowe.

Najwyższa frekwencja we Francji od 1981 roku

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do południa frekwencja wyniosła 25,9 proc. W 2022 roku o tej samej porze zagłosowało jedynie 18,43 proc. wyborców, a w 2017 - 19,2 proc – wylicza WP. To najwyższa frekwencja od 1981 roku, gdy do południa zagłosowało 27,6 proc. wyborców. Wtedy zakończyły się one zwycięstwem socjalistów.

Z danych na godz. 17 wynika, że do urn poszło już 59,39 proc. wyborców - rekord od 1986 roku. I duży skok w porównaniu z 2022 roku - wtedy do urn do tej godziny poszło jedynie 39,42 proc. wyborców.

Powodem tak zaskakującej frekwencji może być fakt, że termin - przełom czerwca i lipca - jest nietypowy. Warto zauważyć, że z sondaży wynikało, że zagłosować planuje jedynie niewiele ponad 60 proc. Francuzów.