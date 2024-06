Dlaczego Olaf Scholz zaostrza przepisy dotyczące deportacji imigrantów?

Zaostrzenie przepisów w zakresie deportacji zapowiedział wcześniej kanclerz Niemiec, Olaf Scholz, po tym jak Afgańczyk zadał rany kłute niemieckiemu policjantowi w Mannheim, który zmarł w wyniku doznanych obrażeń.



Po tragedii Scholz mówił, że rząd pracuje nad umożliwieniem deportacji przestępców lub stwarzających zagrożenie imigrantów do krajów takich jak Afganistan (czyli uznawanych za niebezpieczne).



Zapowiedź Scholza budzi kontrowersje, ponieważ Niemcy — co do zasady — nie deportują cudzoziemców do krajów, w których grozi im śmierć.



Zmiany w polityce w zakresie deportacji następują w momencie, gdy w Niemczech poparcie zyskuje Alternatywa dla Niemiec — skrajnie prawicowa, antyimigrancka partia, która w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskała lepszy wynik niż SPD Scholza, przegrywając tylko z chadekami z CDU/CSU.