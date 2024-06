Obniżka składki zdrowotnej. Polska 2050 ma projekt. Ryszard Petru: Nikt nie straci

NFZ musi mieć możliwość bycia dofinansowanym przez budżet państwa. Ryszard Petru

Wielomiliardowa dziura w NFZ. Skąd wziąć pieniądze?

"Rzeczpospolita" dotarła do przygotowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Instytut Finansów Publicznych i Federację Przedsiębiorców Polskich raportu "Luka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce – perspektywa 2025–2027". Według autorów raportu, luka w NFZ w stosunku do prognozowanych przychodów ze składki na ubezpieczenie zdrowotne, w scenariuszu zakładającym utrzymanie sprawności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na obecnym poziomie to 129,5 mld zł, natomiast jeśli wziąć pod uwagę także uchwalenie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia i zmianę sposobu naliczania składki zdrowotnej, luka w ciągu trzech lat wyniesie 158,9 mld zł.

Skąd wziąć brakujące pieniądze, jeśli składka zdrowotna ma zostać obniżona? - Jest bardzo dużo możliwych oszczędności w szeroko rozumianym budżecie państwa i funduszach pozabudżetowych - odparł Ryszard Petru. Według niego, w poszczególnych resortach "część pieniędzy jest wydawana co najmniej niesłusznie". Poseł zaznaczył, że mówi głównie o wydatkach administracyjnych. Zdaniem Petru, oszczędności można znaleźć na przykład w funduszu covidowym. - Tam jest możliwość oszczędności rzędu nawet 8 mld zł - wskazał. Co można jeszcze odchudzić? - Fundusze pozabudżetowe, administracja, instytuty, które popowstawały... Albo likwidacja, albo restrukturyzacja, np. kilka instytutów można połączyć i obniżyć z tego tytuły koszty. Szacunek naszych oszczędności z tego tytułu to jest pół miliarda złotych - mówił poseł. - NFZ musi mieć możliwość bycia dofinansowanym przez budżet państwa - ocenił.

Czytaj więcej Społeczeństwo Na otyłość cierpi 25 proc. Polaków. 90 proc. nie widzi potrzeby terapii u lekarza Na otyłość cierpi 25 proc. obywateli Polski. Choć 77 proc. Polaków wie, że jest to choroba, to 90 proc. osób się z nią mierzących nie widzi potrzeby terapii pod nadzorem lekarza. To wniosek z raportu “Holistycznie o problemie otyłości w Polsce”.

Ryszard Petru radzi ws. zakupów zbrojeniowych

Poseł Polski 2050 był też w Radiu Zet pytany o Grecję i skutki przyjęcia przez ten kraj euro. Ryszard Petru - zwolennik rezygnacji ze złotego i wejścia Polski do strefy euro - powiedział, że "Grecja byłaby najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej, gdyby nie przyjęła euro". - Została obroniona dzięki Europejskiemu Bankowi Centralnemu, wyszła na prostą - dodał.

- Przyczyną, dla której Grecja się tak zadłużyła było to, że np. wydawano dużo pieniędzy na obronę narodową, ale nie w formie inwestycji, tylko kupowania sprzętu. To jest takie memento dla Polski à propos wydatków na obronę. My nie możemy wyłącznie kupować sprzętu za granicą, bo nic z tego jako gospodarka nie będziemy mieć - przekonywał.