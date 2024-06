„Nie zdaje egzaminu na poważną partię” – komentarze po oświadczeniu Razem

„Niestety Razem nie zdaje egzaminu na poważną partię. Obrażanie się na rzeczywistość, brak REALNYCH pomysłów jak skutecznie realizować agendę, szokuje. Rozbijanie sojuszy, wzywanie na dywanik partnerów powagi nie dodaje. Osłabia szanse na sukces Lewicy. Nie idźcie tą drogą” – zaapelowała była wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka.

Reklama

"Nowa Lewica ma odwalać całą robotę a Razem ogłaszać sukcesy”

„Partia Razem zapowiada negocjacje z Nową Lewicą co do realizacji programu i od tego uzależnia pozostanie w klubie Lewicy. Czyli jak Nowa Lewica w rządzie nie przepchnie postulatów Razem, które nie weszło do rządu, to się obrażą i odejdą. Nowa Lewica ma odwalać całą robotę a Razem ogłaszać sukcesy” – napisał z kolei wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maciej Gdula.

Lider Nowej Lewicy eurposeł Robert Biedroń napisał, że gdy jest trudno, łatwo o kłótnie, złe emocje i decyzje. „Ale: lewica wygrywa gdy jest zjednoczona. Przegrywa gdy jest podzielona” – podkreślił.