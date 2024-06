Prokurator generalny wnioskuje o tymczasowy areszt dla byłego wiceministra Suwerennej Polski

Wniosek Prokuratora Generalnego wpłynął do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni.



Po to, by posęł mógł być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, konieczne jest uchylenie immunitetu, o czym decyduje Sejm większością głosów.



Romanowski odpowiedzialny za Fundusz Sprawiedliwości

Marcin Romanowski jako wiceminister odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości.



Jak czytamy w komunikacie na stronie Prokuratury Krajowej, śledczy prowadzą postępowanie „w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez działających w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych funkcjonariuszy publicznych w osobach Ministra Sprawiedliwości i urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, do których należało zarządzanie, rozdysponowanie i rozliczenie środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej — Fundusz Sprawiedliwości”.