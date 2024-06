Adam Bodnar w wywiadzie dla PAP mówił o aferze Funduszu Sprawiedliwości.

- Ta afera pokazuje, że to samo środowisko, które dopuszczało się tak haniebnych czynów, które w zasadzie doprowadziło wręcz do prywatyzacji państwa, jednocześnie odpowiadało za reformę wymiaru sprawiedliwości. To jest to samo środowisko, które „wyprodukowało” Tomasza Szmydta. To jest to samo środowisko, które jest odpowiedzialne za aferę hejterską - mówił Bodnar.

- Odkryliśmy, że z kart kredytowych Ministerstwa Sprawiedliwości z Biura Komunikacji opłacane były reklamy i promocja polityków Suwerennej Polski w mediach społecznościowych — dodał minister.

Politycy partii Zbigniewa Ziobry mieli na to przeznaczać po kilka tysięcy złotych. - Gdy przeanalizowaliśmy te reklamy, to okazało się, że nie do końca mieszczą się one w ogólnym profilu resortu sprawiedliwości - powiedział Bodnar. - Jeśli ktoś robi reklamę Ministerstwa Sprawiedliwości, a ona jest o uchodźcach, to można przypuszczać, że jej cel jest bardziej wyborczy niż informacyjny - dodał.