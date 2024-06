Czytaj więcej Polityka Francja: Zjednoczenie Narodowe ma "plan Matignon". "Pracujemy od miesięcy" Laurent Jacobelli, parlamentarzysta Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, w rozmowie z agencją Reutera mówi, że jego partia, dzięki pracy Le Pen, stała się formacją, która "może być w rządzie".

Front Ludowy chce odwołania reform rynkowych Macrona. Czy prezydent na to przystanie?

Od ogłoszenia przedterminowych wyborów rentowność francuskich obligacji (premia, jakiej domagają się inwestorzy za ryzyko zakupu długu Francji) poszybowała w górę. W poniedziałek zaczęła jednak nieco opadać. Podobnie z indeksem Giełdy Paryskiej (CAC 40). Od 9 czerwca stracił on 6 proc. wartości, ale w poniedziałek zaczął rosnąć.

Analitycy zaczynają bowiem widzieć światełko w tunelu, choć jeszcze bardzo słabe. To układ, w którym obóz prezydencki oraz umiarkowana lewica mają większość w parlamencie. Inny scenariusz to układ, w którym Zjednoczenie Narodowe (dziś ma 88 deputowanych) co prawda zwielokrotnia stan posiada, ale przecież nie na tyle, aby zbudować samodzielną większość 289 deputowanych. Wówczas kraj byłby skazany na rząd mniejszościowy, co jednak jest jego udziałem już od wyborów w 2022 roku. Nadal jednak nie da się wykluczyć układu, w którym 28-letni, zupełnie niedoświadczony, Jordan Bardella wprowadza się do paryskiego pałacu Matignon, oficjalnej rezydencji premiera.

Program Frontu Ludowego zakłada podniesienie płacy minimalnej do 1,6 tys. euro, odwołanie reform emerytalnych Macrona (cofnięcie wieku upoważniającego do otrzymywania świadczeń z 64 do 60 lat) oraz indeksację pensji. W kraju, którego dług sięga 110 proc. PKB, a deficyt w tym roku i bez takich zmian ma wynieść 5 proc. PKB, taka wizja musi niepokoić rynki finansowe. Oznaczałaby ona także przekreślenie większości zmian forsowanych od 2017 roku przez prezydenta. To jest jednak cena, jaką wystawił Melenchon za alians z umiarkowaną lewicą (sam zobowiązał się do wspierania Ukrainy). Lider Francji niepokornej obiecał też, że nie będzie się starał o stanowisko premiera. Czy prezydent będzie musiał układać się z całym blokiem lewicy i na jakie ustępstwa będzie wówczas gotowy, okaże się po wyborach.