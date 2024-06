Gościem porannego programu Joanny Ćwiek był prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert zapytany został między innymi o to, co zaskoczyło w wyborach do P. Jak podkreślił, „żyjemy w realiach niezwykle stabilnego systemu partyjnego”. - Jeśli chodzi o systemy wielopartyjne oparte o najbardziej demokratyczne, pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze sprzyjające pluralizmowi, to jesteśmy jednym z ewenementów europejskich — stwierdził prof. Chwedoruk. - Można by półżartem stwierdzić, że to my teraz jesteśmy wzorową, zachodnią demokracją, natomiast ci, których nam stawiano za wzór – choćby w latach ’90 – dzisiaj przeżywają falę strukturalnej niestabilności, która w zasadzie staje się rysem charakterystycznym dla tamtejszych systemów partyjnych — dodał.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prof. Rafał Chwedoruk: Elektorat PO zawsze był najbardziej proeuropejski. Naturalnie się zmobilizował

Politolog powiedział także, że w związku z tym, że żyjemy w realiach niezwykle stabilnego systemu partyjnego, „skala zaskoczenia w kolejnych kampaniach jest relatywnie niewielka”. - Dystans pomiędzy dwoma głównymi podmiotami okazał się być minimalny – dużo zresztą mniejszy pokazywały badania exit poll - zauważył. - Platforma Obywatelska zawsze wypadała w wyborach do PE bardzo dobrze – lepiej niż w wyborach sejmowych. Najwyższy wynik w historii jako partii PO miała w 2009 roku. Nawet w momencie swojego kryzysu – tuż przed przejęciem przez PiS władzy – PO zdołała pokonać partię Jarosława Kaczyńskiego. Elektorat partii Donalda Tuska zawsze był najbardziej proeuropejski, prounijny, więc naturalnie się mobilizował - zaznaczył politolog.

Do tego dochodzi kontekst wymiany wyborców między PO a Lewicą i w pewnym stopniu także między PO a PSL – w różnych ich konfiguracjach koalicyjnych - powiedział prof. Chwedoruk. - Jeśli chodzi o dwójkę największych partii, to nie ma żadnych zaskoczeń - dodał. - Natomiast jest także sukces Konfederacji – jej dwucyfrowego wyniku i podtrzymania struktury wyborców z dużą reprezentacją młodego pokolenia - podkreślił.

Politolog mówił także o wyniku Trzeciej Drogi. - Jest też wynik Trzeciej Drogi, którego inaczej niż mianem katastrofalnego opisać nie można. Jeżeli ktoś dostaje dwukrotnie niższy procent, niż w elekcjach sejmików województw i sejmu ogólnokrajowego, to jest to coś, co wykracza poza kontekst specyfiki wyborów do PE - ocenił prof. Rafał Chwedoruk.