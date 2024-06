- Wciąż jesteśmy w szoku — mówi o wyborach wyników europejskich Emmanuel Pellerin, parlamentarzysta Odrodzenia. - Wszystko wskazuje na to, że Zjednoczenie Narodowe może liczyć na względną lub bezwzględną większość. Ale to zmusza Francuzów do myślenia o tym, jaka jest stawka - dodaje.



Partia Marine Le Pen już buduje blok na nadchodzące wybory

Tymczasem Zjednoczenie Narodowe już rozmawia o sojuszu wyborczym z mniejszą, skrajnie prawicową partią Rekonkwista, na czele której stoi siostrzenica Marine le Pen, Marion Marechal. Zjednoczenie Narodowe ma prowadzić też rozmowy z niektórymi politykami centroprawicowych Republikanów.



Ze źródeł zbliżonych do Macrona płyną z kolei sygnały, że francuski prezydent liczy, że decyzją o przedterminowych wyborów, którą zaskoczył wszystkich, może odzyskać bezwzględną większość w parlamencie dla swojej partii.



Zjednoczenie Narodowe chce wydalać z kraju imigrantów, skończyć z polityką łączenia imigranckich rodzin, ograniczyć świadczenia socjalne dla rodzin tak, by przysługiwały one wyłącznie obywatelom Francji, a także wprowadzić preferencje w dostępie do innych świadczeń socjalnych dla Francuzów.