Po południu Krzysztof Bosak zamieścił w serwisie X (dawniej Twitter) wpis odnoszący się do fragmentu jego rozmowy z Radiem Zet, którego omówienie zamieściliśmy w niniejszym tekście. "Uwaga! Ważna korekta do mojej porannej wypowiedzi w Radiu Zet": Nie deklaruję obecnie poparcia dla żadnego rządowego projektu zmian w prawie w zakresie użycia Sił Zbrojnych" - oświadczył.

"Moje »tak« wyrażało wyłącznie intencję wspierania zmian w prawie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa żołnierzy i usunięcia luk czy niekonsekwencji w przepisach, a nie poparcie konkretnego projektu, w szczególności gdy nie znamy jego treści" - wyjaśnił.

Lider Konfederacji dodał, że szykowane są co najmniej trzy projekty: przygotowany przez BBN (treść znana), zapowiedziany przez rząd (treść nieznana) oraz projekt MON ws. używania broni przez żołnierzy. "Wszystkie będziemy analizować bardzo uważnie i w sprawie każdego wspólnie i na spokojnie wypracujemy osobne stanowisko, tak jak to robimy zawsze. Niczego nie poprzemy w ciemno! Pośpiech panujący w rozmowach medialnych nie zawsze pozwala w pełni jasno to ująć dlatego wyjaśniam i koryguję tutaj" - napisał Bosak.

Polityk zwrócił uwagę, że w obecnym stanie prawnym jest możliwość wykorzystania wojska do ochrony granicy bez stanu nadzwyczajnego, co odbywa się to na bazie przepisów ustawy o Straży Granicznej.