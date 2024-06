Wyniki wyborów europejskich: Klęska koalicji Olafa Scholza w Niemczech

Niespodzianką jest jednak lepszy, niż się spodziewano, wynik Alternatywy dla Niemiec (AfD). Zwłaszcza że tuż przed wyborami zaliczyła szereg wizerunkowych wpadek dwójki swych czołowych kandydatów.

Test popularności rządzącej koalicjin w Niemczech

W gruncie rzeczy, na co zwracają uwagę niemieckie media, wybory te były testem popularności rządzącej koalicji SPD, Zielonych i FDP kanclerza Olafa Scholza. Wypadł tragicznie.

Jednak o coraz gorszych notowaniach koalicji rządowej informowały w ostatnich miesiącach wszystkie badania opinii publicznej. Wyniki wyborów do PE to jednak nie sondaże, lecz przy rekordowej frekwencji niemal 65 proc. są realnym odzwierciedleniem sceny politycznej. Trójpartyjna koalicja rządowa zdobyła w sumie mniej głosów, bo zaledwie 29 proc., czyli o jeden punkt procentowy mniej niż główne ugrupowanie opozycji, czyli CDU w sojuszu z bawarską CSU. Przywódca CSU zdołał już zażądać, by Olaf Scholz podążył śladem Emmanuela Macrona i doprowadził do przedterminowych wyborów parlamentarnych.

– Na to się nie zanosi. Wewnętrznie skłócona koalicja mogłaby ponieść w takich wyborach jeszcze większe straty. Nie ma już jednak wątpliwości, że po przyszłorocznych wyborach do Bundestagu, to CDU/CSU utworzy rząd najprawdopodobniej z jednym z partnerów obecnej koalicji – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Stefan Troebst, niemiecki historyk.