Marcin Kierwiński: Niezbędne są dalsze rozliczenia. Hołownia? Optymalny byłby jeden kandydat

Kierwiński był pytany o wynik wyborów w przeliczeniu na mandaty poselskie w polskim Sejmie. Wynik w eurowyborach dawałby przewagę PiS i Konfederacji. - Tych wyników nie przelicza się tak jeden do jednego. Tu jest niższa frekwencja. To są wybory gdzie dynamika procesu wyborczego jest zupełnie inna — zaznaczył Kierwiński.

Reklama

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Niepotrzebne różnice, warto rozliczać PiS

Zdaniem Kierwińskiego wynik koalicjantów mówi między innymi, że nie warto było zaznaczać przez nich różnic. - Moim zdaniem to jest jasny sygnał od wyborców, że niezbędne są dalsze rozliczenia. Kwestionowanie tych rozliczeń to nie jest dobry kierunek. Taka atmosfera "różnic" wewnątrz koalicji nie sprzyja całej koalicji i nie sprzyja także naszym koalicjantom — tłumaczył Kierwiński.

Czytaj więcej Komentarze Bogusław Chrabota: Donald Tusk na białym koniu Po wyborach do Parlamentu Europejskiego można powiedzieć, że biały koń, na którym Donald Tusk hasa po polityce, staje się coraz większy.

- Uważam że nasi wyborcy tej demokratycznej części sceny politycznej bardzo liczą na jedność, zdecydowanie i determinacje w rozliczeniu PiS-u. Najtwardziej o tym mówi Koalicja Obywatelska - dodał Kierwiński.

Teka premiera dla Władysława Kosiniaka-Kamysza od PiS?

W Radiu Zet Jacek Sasin mówił o propozycji stanowiska premiera dla szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Marcin Kierwiński podkreślił, że szef PSL to poważny polityk. - Ja czuję tu wielką traumę posła Sasina. Przegrali wybory. Nie rządzą. Wiedzą że rozliczenia cały czas przed nimi. Dlatego starają się rzutem na taśmę przekonać kogoś do siebie. Władysław Kosiniak-Kamysz to poważny polityk. Bardzo dobry wicepremier. On wie, że po tej stronie demokratycznej jest przyszłość Polski - dodał Kierwiński.