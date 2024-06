Chmury nad Unią Europejską. Europejczycy odwracają się od integracji

Od czwartku do niedzieli 370 mln mieszkańców Unii jest powołanych do desygnowania 720 deputowanych do Parlamentu Europejskiego. To jest jednak tak naprawdę kumulacja 27 wyborów krajowych. Choć zgromadzenie w Strasburgu wspólnie z Radą UE przyjmuje przytłaczającą większość prawa Wspólnoty, nie ma czegoś takiego jak europejska opinia publiczna. Każdy głosuje wedle logiki narodowej.

Reklama

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Macron wie, że jego partia przegra z Le Pen

Najbardziej niepokojące wieści dochodzą z Francji i Niemiec, krajów, których pojednanie legło u podstaw integracji kontynentu. „Le Monde” pisze, że Emmanuel Macron pogodził się z nadchodzącą miażdżącą porażką: jego ugrupowanie Ensemble może liczyć na ledwie 16 proc. głosów, dwa razy mniej niż Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Rozwiązać już teraz parlament? Zmienić premiera? – prezydent nie bardzo wie, jak zapobiec przejęciu za trzy lata Pałacu Elizejskiego przez liderkę skrajnej prawicy. Jedno jest pewne: to by oznaczało koniec Unii, jaką dziś znamy.

Ale i w Niemczech nie ma powodów do optymizmu. Co prawda seria skandali osłabiła Alternatywę dla Niemiec (AfD), jednak skrajne ugrupowanie i tak zapewne uzyska więcej głosów niż socjaldemokratyczna SPD kanclerza czy ich koalicjant, Zieloni. To by oznaczało, że Olaf Scholz pozostanie w głębokiej defensywie do wyborów federalnych jesienią 2025 r. I to w chwili, gdy wobec zagrożenia ze strony Rosji Europa potrzebuje przywództwa największego kraju Unii.