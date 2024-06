Grupa Bilderberg w Madrycie. Minister z Polski: Istotne, że wyrażano wsparcie dla Ukrainy

Grupa Bilderberg w Madrycie. O czym rozmawiano?

Minister finansów był także w Polsat News pytany o swą niedawną wizytę w Madrycie. Andrzej Domański wziął udział w szczycie Grupy Bilderberg, czyli corocznego nieformalnego spotkania polityków, szefów korporacji oraz ekspertów. Z medialnych doniesień wynika, że w tym roku minister finansów był na spotkaniu jedynym Polakiem.

- Faktycznie, spotkanie w ramach Grupy Bilderberg to spotkanie, gdzie pojawiają się osoby ze świata polityki, naukowcy, przedstawiciele świata gospodarki i gdzie są omawiane te kluczowe z punktu widzenia gospodarki światowej wyzwania. W tym roku dużo rozmawialiśmy na temat sztucznej inteligencji, również zagrożeń z nią związanych, o wyzwaniach dla europejskiej i amerykańskiej gospodarki, o rosnącej pozycji gospodarki chińskiej, ale także o tym, co dzieje się w Rosji. Tematy są bardzo zróżnicowane, dotyczą zarówno bezpieczeństwa, jak i świata gospodarki - mówił polityk.

Domański zaznaczył, że jest zobowiązany do dochowania tajemnicy na temat szczegółów rozmów. - Co jest dla Polski najważniejsze, co padło w kuluarowych rozmowach podczas (spotkania - red.) Grupy? - padło pytanie. - Dla mnie oczywiście bardzo istotne jest to, wsparcie dla Ukrainy wyrażali wszyscy uczestnicy spotkania. Widać, że jest szeroki konsensus odnośnie tego, że Ukraina potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia. Dla Polski to jest bardzo istotne, że ten konsensus jest silny - odparł minister w rządzie Tuska.

Szef resortu finansów relacjonował, że rozmawiano też o wyzwaniach stojących przed europejską gospodarką w kontekście powolnego ożywienia gospodarczego w strefie euro.

- Nie jest to nieformalny rząd (światowy - red.) - powiedział o Grupie Bilderberg. - To istotne, aby polityczni liderzy świata gospodarki, czołowi naukowcy spotkali się i mieli takie forum dyskusji - dodał Domański.