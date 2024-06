Czytaj więcej Polityka Panika w obozie Ursuli von der Leyen. Niepewna przyszłość faworytki Donalda Tuska Po wyborach do Parlamentu Europejskiego unijni przywódcy wybiorą przewodniczącego Komisji Europejskiej. Donald Tusk zdecydowanie popiera Ursulę von der Leyen, ale jej otoczenie staje się coraz bardziej nerwowe i oskarża o sabotaż Charlesa Michela.

We Francji odsetek (52 proc.) osób, które odnoszą się pozytywnie do zjednoczonej Europy, tylko w niewielkim stopniu przewyższa udział tych (47 proc.), którzy mają do niej podejście negatywne. Ale wśród największych krajów Wspólnoty tak złe nastroje wśród Francuzów są wyjątkiem. W Niemczech 63 proc. pytanych podchodzi do UE pozytywnie (36 proc. negatywnie), we Włoszech jest to odpowiednio 61 i 38 proc., a w Hiszpanii 63 i 33 proc.

Warto jednak zauważyć, że na Węgrzech, gdzie Viktor Orbán od lat buduje „nieliberalną” demokrację i jest w otwartym sporze z Brukselą, proporcje są podobne: 62 proc. za Unią, 32 proc. przeciw. Wszędzie zwolennicy integracji stanową zdecydowaną większość, ale też znacząca część opinii publicznej jest eurosceptyczna.

Mieszkańcy USA i Wielkiej Brytanii mają pozytywny stosunek do Unii Europejskiej

Co ciekawe, w postbrexitowym Zjednoczonym Królestwie wizja Unii jest podobna co w głównych państwach kontynentu. Na Wyspach 58 proc. pytanych deklaruje bowiem pozytywny stosunek do Unii, podczas gdy 41 proc. odnosi się do niej negatywnie. Nie pozostaje to bez związku z oceną podjętej przed ośmioma laty decyzją o wyjściu ze Wspólnoty: dziś 60 proc. Brytyjczyków uważa, że był to błąd. Zaskakujące są też dane napływające zza Atlantyku. Okazuje się bowiem, że aż 61 proc. Amerykanów zachowuje pozytywną wizję Unii, podczas gdy tylko 35 proc. odnosi się do niej niechętnie. Tymczasem sondaże wskazują na bardzo wyrównaną walkę przed listopadowymi wyborami między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem. Ten ostatni był już w czasie pierwszej kadencji pierwszym prezydentem USA odnoszącym się otwarcie wrogo do Brukseli. I nic nie wskazuje na to, że zamierza w razie ewentualnego odbicia Białego Domu zmienić zdanie.

W Turcji Pew obserwuje natomiast systematyczny wzrost poparcia dla Unii. O ile w 2019 roku pozytywne uczucia wobec Unii deklarowało 34 proc. pytanych, o tyle dziś jest to 46 proc. W Ankarze nietrudno zaś byłoby zrozumieć frustrację: Turcja stara się bezskutecznie o przystąpienie do Unii od 1987 roku. Tyle że dziś wielu Turków widzi we Wspólnocie nie tyle organizację, do której kiedykolwiek dołączy, ile punkt odniesienia dla takich wartości jak rządy prawa i demokracja.

Wybuch wojny w Ukrainie doprowadził do znaczącego wzrostu poparcia integracji we wszystkich badanych krajach. Od tego czasu istotnie on jednak spada: we Francji z 67 do 52 proc., w Hiszpanii z 71 do 63 proc., we Włoszech z 71 do 61 proc., a w Niemczech z 78 do 63 proc. Tragiczne doniesienia ze wschodu zaczęły w oczach opinii publicznej powszednieć, obawy przed bezpośrednim uderzeniem ze strony Rosji zaczęły opadać.