Radosław Sikorski: Największy atak hybrydowy na Polskę od kilkudziesięciu lat

- Jestem sam byłym uchodźcą. Czuję sympatię do ludzi, którzy uciekają przed prześladowaniami czy po prostu chcą lepszego życia. Nie ma prawa ludzkiego do zamieszkania, gdzie się chce. Gdyby tak było to niepotrzebne byłyby wizy, paszporty, Straże Graniczne itd. Państwa i grupy państw mają prawo do kontrolowania granicy — odparł Sikorski.



Dopytywany o to, co możemy zrobić dla imigrantów na granicy, Sikorski odparł, że „To dobre pytanie do Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina”. - Oni są ofiarami Łukaszenki i Putina. To oni im dali wizy — podkreślił.



- Jesteśmy ofiarą największego ataku hybrydowego od kilkudziesięciu lat. To jest jeden z frontów tej wojny: są podpalenia, ataki cybernetyczne, jest szpiegowanie. Niestety, jak to na wojnie bywa, niewinne ofiary czasami są niewinnymi ofiarami — mówił też Sikorski.



- To nie my jesteśmy agresorami. To Łukaszenko przepuścił wojska rosyjskie do szturmu na Kijów — podkreślił.