Może jest to wyraz ambicji środowiska skupionego wokół prezydenta?

Nie tyle ambicji, a zaznaczenie, że środowisko PiS-u nie powinno pomijać Andrzeja Dudy i jego otoczenia w trakcie podejmowania decyzji o tym, kto będzie kandydatem na prezydenta. Jest to bardzo prawdopodobne, gdy patrzymy na wypowiedź Marcina Mastalerka. Przypomnienie, że prezydent życzy sobie, by kwestia wyborów prezydenckich została z nim skonsultowana i żeby jego zdanie zostało wzięte pod uwagę.

W kilku sondażach przewija się nazwisko Mateusza Morawieckiego jako kandydata PiS w wyborach prezydenckich. Czy zatem to on jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem?

Samo pojawienie się w sondażach nie przesądza o tym, kto zostanie wystawiony w wyścigu prezydenckim. Mateusz Morawiecki jest wystawiany jako były premier i najbardziej rozpoznawalna postać Zjednoczonej Prawicy, chociaż nie musi się to zakończyć kandydowaniem. Jest to silny kandydat, cieszy się poparciem wyborców Zjednoczonej Prawicy. Jednak jego możliwości angażowania wyborców spoza obozu są ograniczone. Ważne jest to, jakie dana postać polityczna wywołuje emocje. Na ile taki kandydat będzie w stanie poszerzyć bazę wyborczą poza wyborców Zjednoczonej Prawicy.

Nie do końca jesteśmy także w stanie przewidzieć, jakie emocje będą towarzyszyć wyborcom w styczniu, lutym przyszłego roku, bo wtedy na ostro ta kampania się zacznie. Wiele zależy od sytuacji międzynarodowej i sytuacji gospodarczej, w jakiej będziemy się znajdować.

Nie powinniśmy skreślać zatem kandydatury Szymona Hołowni?

Jak będziemy rozmawiać za tydzień, podstawy do wnioskowania będą inne. Może okazać się, że Trzecia Droga zdobędzie w wyborach europejskich 18 proc. i Szymon Hołownia będzie znów na fali. Ale może też zdobyć 10 proc., co będzie oznaczało, że widzimy tendencje do gaśnięcia tej formacji. W każdym razie wynik tego ugrupowania nie jest obecnie trampoliną do dalszych działań kampanijnych Szymona Hołowni.

Jest jeszcze jedna hipotetyczna kandydatka, która w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski w sondażu prezydenckim zajmuje 4 miejsce. To Dorota Gawryluk.

To jest ciekawa kandydatura, bo we wspomnianym badaniu Dorota Gawryluk uzyskała całkiem istotne poparcie wśród kobiet. Wynik tej osoby zaskakuje, ponieważ Polacy w roli prezydenta RP najchętniej widzą mężczyzn. Zwierzchnik sił zbrojnych, ojciec narodu. Jednak już w wyborach samorządowych widzieliśmy rosnący popyt na kandydatki, w tym także na stanowiska prezydentek, burmistrzyń czy wójtek. Kandydatka, jeśli będzie jedyną kobietą i nie da się zaszufladkować do żadnego z obozów, ma potencjał na zostanie czarnym koniem wyborów. Trochę tak jak Szymon Hołownia w 2020 roku. W Polsce co cykl wyborczy widzimy narodziny kandydata lub ugrupowania zupełnie nowego, a jednocześnie angażującego uwagę kilku, kilkunastu procent wyborców. Myślę, że Dorota Gawryluk ma na to potencjał pod wyżej wspomnianymi warunkami. Warto tu dodać, że Dorota Gawryluk ma już dzisiaj bardzo wysoką rozpoznawalność. Nie jest kojarzona z bycia aktywną polityczką, ale przede wszystkim z dziennikarstwem. Z dobrze poprowadzoną kampanią może się okazać dużym wyborczym wyzwaniem dla szans obecnego marszałka Sejmu.