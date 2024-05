13 proc. respondentów w badaniu CBOS nie wie, na kogo oddaliby swój głos w wyborach.



W publikowanym równolegle sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” nieznaczna przewagę zyskuje Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 32,1 proc. badanych. PiS uzyskuje w badaniu IBRiS 30,3 proc. wskazań.



Sondaż preferencji partyjnych CBOS (20-23 maja 2024) PAP

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca

Najbliższe wybory odbędą się w Polsce 9 czerwca — Polacy wybiorą wówczas swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim (Polska ma w nim 52 miejsca). PiS liczy, że uda mu się w tych wyborach odnieść dziesiąte kolejne zwycięstwo (jeśli chodzi o bezwzględny wynik) w wyborach na poziomie ogólnopolskim.



W wyborach do Sejmu z 15 października i w wyborach do sejmików wojewódzkich na poziomie ogólnopolskim z 7 kwietnia PiS wygrywał uzyskując, odpowiednio, 35,38 proc. oraz 34,27 proc. Jednak, wobec braku zdolności koalicyjnej, po wyborach do Sejmu utracił władzę na rzecz koalicji KO-Trzecia Droga-Nowa Lewica, a po wyborach samorządowych znalazł się w opozycji w większości sejmików wojewódzkich.