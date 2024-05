A co ze słowami Romana Giertycha, ze 2/3 polityków Suwerennej Polski usłyszy zarzuty?



- Roman Giertych jest znany z tego, że gdy miały mu zostać postawione zarzuty prokuratorskie to zemdlał, a potem uciekł do Włoch. Teraz się mści - odparł.



Dziś najbardziej atakowani są ochotnicy z ochotniczej straży pożarnej. Słuchają nas kierowcy, którzy uczestniczą w wypadkach. A kto się pierwszy pojawia na miejscu wypadków? Ochotnicy Janusz Kowalski, poseł PiS, polityk Suwerennej Polski

- Platforma Obywatelska skręca dziś śledztwa, śmieje się ludziom w twarz, takie osoby jak Włodzimierz Karpiński trafiają wprost z aresztu do Parlamentu Europejskiego — kontynuował.



Janusz Kowalski o Tomaszu Mrazie: Przyszedł, coś tam poopowiadał

A co z zeznaniami Tomasza Mraza i ujawnianymi przez niego nagraniami? - To jest klient Romana Giertycha, człowiek całkowicie niewiarygodny, przyszedł, coś tam opowiadał. Niech stanie przed sądem - odparł Kowalski. O cytatach z ujawnionych taśm Kowalski mówił, że są one "wyrwane z kontekstu", a on "nie zna 50 godzin nagrań".



- Pomagaliśmy pokrzywdzonym, pół miliarda złotych ze strony PiS trafiało do pokrzywdzonych. Dziś najbardziej atakowani są ochotnicy z ochotniczej straży pożarnej. Słuchają nas kierowcy, którzy uczestniczą w wypadkach. A kto się pierwszy pojawia na miejscu wypadków? Ochotnicy — odpierał zarzuty Kowalski nawiązując do faktu, że z Funduszu Sprawiedliwości środki trafiały m.in. do jednostek ochotniczej straży pożarnej. - Roman Giertych atakuje dziś ochotników ze straży pożarnej, atakuje szpitale — dodał.