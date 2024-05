Stanisław Tyszka o Funduszu Sprawiedliwości. „Janusz Kowalski rzucił, że byłaby możliwość skorzystania”

- W pewnym momencie z Pawłem Kukizem dostaliśmy zaproszenie od Zbigniewa Ziobry, a pośredniczył Janusz Kowalski, rozmawialiśmy m.in. o sprawach europejskich, o KPO. (…) Jak wyszliśmy, pamiętam, że powiedziałem do Kukiza, że są to złodzieje i nie będziemy z nimi gadać - tłumaczył poseł.

Zostało zmienione prawo, inne partie również składały takie propozycje

- Problem polega na tym, że w roku 2017 zmienili prawo i do Funduszu Sprawiedliwości, który powinien zajmować się pomocą ofiarom przestępstw, dopisali "zapobieganie przyczynom przestępstw" - mówił poseł Konfederacji. - To otworzyło im furtkę, by finansować praktycznie to, co chcą - zaznaczył.

Stanisław Tyszka poinformował, że inne partie również składały mu propozycje, ale powiadomi o nich później. - Chcemy powiedzieć temu systemowemu złodziejstwu i korupcji 'stop'. Dlatego wybory 9 czerwca są tak ważne - mówił Tyszka.