Przygotowania konkurencji do wyborów prezydenckich

Koalicja Obywatelska po deklaracji Donalda Tuska „oczyszczającej” pole gry dla Trzaskowskiego znajduje się w najbardziej komfortowej sytuacji ze wszystkich partii, które chcą się liczyć w arcyważnej kampanii prezydenckiej. W PiS trwają rozważania co do kandydata, ale z naszych informacji wynika, że decyzja jest jeszcze daleko. Nowogrodzka rozważa przede wszystkim, jak można doprowadzić do zwycięstwa w II turze, zakładając, że wejście kandydata PiS do niej jest niemal przesądzone.

Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia powalczy o prezydenturę? Mówi o "badaniach, w których widać nadzieję" Czytam badania bardzo uważnie, również te dotyczące mnie, dotyczące mojej partii, i widzę w nich solidną nadzieję na to, żeby w takich wyborach wziąć udział. Ale – powtarzam – decyzja jeszcze nie zapadła – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Partie zaczną przygotowania do kampanii prezydenckiej jesienią. Wtedy można spodziewać się m.in. decyzji Szymona Hołowni, marszałka Sejmu. Swoje przymiarki zaczyna powoli Lewica. Z naszych rozmów wynika, że decyzja co do kandydata lub kandydatki będzie uwzględniać stan wewnętrznej gry między frakcjami i siłami wewnątrz – a to ulegnie aktualizacji po wyborach do PE. Obecnie najwięcej mówi się o potencjalnym starcie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która buduje swoją pozycję polityczną jako szefowa bardzo istotnego resortu. Ale jak zastrzegają nasi rozmówcy z Lewicy, nic w tej chwili nie jest przesądzone.

Prawybory prezydenckie (podobnie jak poprzednim razem) odbędą się w Konfederacji. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak już zapowiedział udział w nich.