Jak zapytamy deklaratywnie każdego z nas, czy chcemy polaryzacji, to nie znam nikogo, kto by powiedział; „tak, chcę polaryzacji”. Natomiast jesteśmy w sytuacji emocji – emocja pozytywna i emocją negatywna, nie ma emocji letniej, bo to wtedy nie jest emocja. To jest jak w tym powiedzeniu, że każdy oczekuje, że będzie kandydował najlepszy kandydat. Ale on zwykle nie kandyduje. Zostaje nam to, co zostaje – ci, którzy nie lubią polityki z założenia, i tak mają to w nosie. Są zdeklarowane grupy, które i tak zagłosują na swoich, co by się nie działo. Walka idzie o elektorat, który raz na jakiś czas idzie do wyborów – w zasadzie do wzięcia ma koalicja 15 października tych, którzy umownie stali na Jagodnie do tej 4.00 czy 6.00 rano. Oni są potrzebni.

Oczkoś: Komisja ds. wpływów rosyjskich? Gdyby Donald Tusk nie wiedział, że tam coś jest, to by jej nie było

Kto może zyskać, a kto stracić, na powołaniu komisji ds. wpływów rosyjskich?

Ewidentnie poprowadzone to zostało w taki sposób – bo nie oszukujmy się, to na wejściu jest od razu wizerunek – że zyskuje na tym jak narazie Donald Tusk i KO. Wycinając te wszystkie rzeczy, które są do skrytykowania „na już”. Choć myślę, że Donald Tusk zachowuje się trochę tak, że lewą ręką mówi „dobry piesek”, a prawą szuka z tyłu jakiegoś dużego kija, żeby przyłożyć. I takie kije się pojawiają. Komisja ma jeden duży plus – z założenia nie jest do wyborów. Jeżeli nie będzie tam kamer i dziennikarzy, to jest szansa, że cokolwiek da się z tego wypracować. Myślę, że gdyby Donald Tusk nie wiedział, że tam coś jest, to by nie było tej komisji. A ponieważ prawdopodobnie materiały są na stole, tylko trzeba to teraz przez kogoś przepuścić, kto by dał temu świadectwo, to nabiera to jakiejś mocy i rangi.

Oczkoś: Antoni Macierewicz samą dziesiątką na tarczy Donalda Tuska

Antoni Macierewicz to dobry cel dla Donalda Tuska? Podczas konferencji premier mówił między innymi, że wokół Macierewicza i Dworczyka zaciska się pętla informacyjna.

Ktoś to dobrze wymyślił. Myślę, że Antonii Macierewicz jest dziesiątką na tej tarczy, jeśli chodzi o strzelanie. Nie można lepiej strzelać. Obserwatorzy są w takim lekkim zadziwieniu. Niektórzy mówią, że „było wiadomo”. Było, nie było. Są książki Tomasza Piątka i jeszcze parę innych rzeczy. A teraz się okazuje, że to jeszcze będzie numer jeden, na czołówce. Jak obserwuję Tuska od około 20-25 lat – jako polityka – to on rzadko sobie pozwala na takie strzały personalne. Mimo że polewa to wszystko tym sosem, że „on nie wie, nie może powiedzieć, że to się wyjaśni”. W przypadku Antoniego Macierewicza to jest mocny strzał w silny ból.