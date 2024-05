O planach reformy wymiaru sprawiedliwości, przedstawionych przez Bodnara, Fogiel mówił, że są to "po prostu słowa jednego czy drugiego ministra". - Blokowanie środków dla Polski było jedynie polityczną decyzją mającą wesprzeć PO - dodał.



Apelujemy do rządu: mniej PR-u więcej konkretnych działań Radosław Fogiel, poseł PiS

Zdaniem Fogla decyzja KE pokazuje też, że "nie ma czegoś takiego jak neosędziowie, nie ma czegoś takiego jak neoKRS" ponieważ komisarz Jourová "daje pieczątkę, ze wszystko jest ok".



Radosław Fogiel o „Tarczy Wschód”: My nie zamierzaliśmy budować bagien i mokradeł

Fogla pytano też o plany budowy „Tarczy Wschód” przez rząd. Chodzi o umocnienie granicy Polski z Rosją i Białorusią.



- My nie zamierzaliśmy budować bagien i mokradeł jak ostatnio mówił minister (Tomasz) Siemoniak. Mam nadzieję, że minister Siemoniak nie będzie tu odgrywał kluczowej roli. Sytuacja z budową bagien i mokradeł kojarzy się z filmem Barei i sceną przesuwania jeziora — kpił Fogiel. Poseł PiS nawiązał do wypowiedzi szefa MSWiA, który w rozmowie z TVP mówił w kontekście budowy "Tarczy Wschód", ze "chodzi o to, żeby powstały zapory, takie o charakterze naturalnym – bagna, mokradła, utrudnienia dla przemarszu wojsk".



- Nasi posłowie w ramach kontroli poselskiej byli w Ministerstwie Obrony Narodowej, chcieli się dowiedzieć czy nie jest to tylko zagrywka PR-owa. Zostali odesłani z kwitkiem. Na razie jest to kwerenda działań podjętych za naszych czasów i próba spięcia ich w publicystyczny koncept, jakim jest „Tarcza Wschód”. Apelujemy do rządu: mniej PR-u więcej konkretnych działań - dodał.