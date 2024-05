Czarne chmury nad posłem Konfederacji Andrzejem Zapałowskim

Wiele kontrowersyjnych wypowiedzi Zapałowskiego było cytowanych przez mainstreamowe media, np. z 2015 roku o budowie płotu na granicy z Ukrainą. po wybuchu zaś wojny za naszą wschodnią granicą napisał: „Jako radny Miasta Przemyśla żądam od władz mojego kraju zaprowadzenia porządku z bandytami, którzy podszywają się pod uchodźców z Ukrainy o innym kolorze skóry!”.

– Czuję niepokój i dyskomfort związane z zasiadaniem pana posła w komisji. Biorąc pod uwagę jego sympatie polityczne, ostrożność powinna być na najwyższym poziomie – mówi Paweł Suski. Zauważa, że Zapałowski bierze aktywny udział w posiedzeniach komisji, również tych zamkniętych. W obecnej kadencji były już dwa takie posiedzenia, m.in. poświęcone planowi finansowemu Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Andrzej Zapałowski zarzuty nazywa infantylnymi

Co na to Zapałowski? W rozmowie z „Rzeczpospolitą” działania wiceszefa komisji nazywa „skrajnym infantylizmem”. – Zanim zostałem posłem, przez trzy lata byłem oficerem w Wojskach Obrony Terytorialnej, gdzie podlegałem szczególnemu reżimowi. Niemal cała moja kariera jest związana z Akademią Obrony Narodowej, gdzie robiłem doktorat i habilitację – wylicza. Odnosząc się do swoich wypowiedzi dla Sputnika, mówi, że dawał wywiady dla bardzo wielu mediów. Dodaje, że nigdy do jego działalności nie zgłaszały zastrzeżeń jakiekolwiek służby.

Gdyby rzeczywiście Zapałowski stracił stanowisko w komisji, nie byłby jedynym posłem Konfederacji, którego by to spotkało. W grudniu wykluczono z niej Grzegorza Brauna, co było skutkiem głośnego incydentu z gaśnicą w Sejmie.

Czy podobny los może spotkać Zapałowskiego? Szef komisji Andrzej Grzyb z PSL wypowiada się niejednoznacznie. – Rolą przewodniczącego komisji nie jest recenzowanie poczynań poszczególnych posłów. Jeżeli są jakiekolwiek uwagi do ich działalności, do ich zbadania służą odpowiednie instytucje państwa – mówi.