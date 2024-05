8 maja Donald Tusk potwierdził, że 10 maja przeprowadzi rekonstrukcję rządu. Tusk zapowiedział odwołanie czterech ministrów — jest niemal pewne, że są to ministrowie odchodzący do PE: minister kultury, Bartłomiej Sienkiewicz, minister aktywów państwowych Borys Budka i minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (wszyscy KO), a także minister innowacji i technologii Krzysztof Hetman (PSL-Trzecia Droga).



Wojciech Kolarski: Procedura zmian w rządzie zaczyna się od wniosku premiera

- Do tej pory informacja o potrzebie dokonania rekonstrukcji była informacją medialną. Myślę, że dzisiaj Kancelaria Premiera będzie już w kontakcie z Kancelarią Prezydenta i te wnioski trafią do Kancelarii i rozpocznie się ta wymagana przepisami procedura — mówił Kolarski pytany o to kiedy prezydent Andrzej Duda dokona zaprzysiężenia następców odwołanych ministrów. Tusk zapowiedział, że niezależnie od tego, kiedy to nastąpi, nowi ministrowie od razu wezmą się do pracy.



- To od wniosku premiera rozpoczyna się procedura, której kolejnym etapem jest przygotowanie postanowienia prezydenta — przypomniał Kolarski.



Andrzej Duda 13 maja dokona zmian w rządzie Donalda Tuska

- Poniedziałek, 13 maja, godzina 10:30 prezydent Andrzej Duda zaprasza premiera, wraz z ministrami, na uroczystość w czasie której dokona zmian w składzie Rady Ministrów — zakończył.