Daniel Obajtek wezwany przed komisję ds. afery wizowej. Michał Szczerba podał datę

- Myślę o projekcie Olefiny III, który realizowała spółka Orlen, ale również program Polimery realizowany przez Grupę Azoty. Na podstawie decyzji premiera Mateusza Morawieckiego wydawano obcokrajowcom, którzy mieli współpracować przy tych projektach, wizy w trybie uproszczonym, bazując na mailach. Konsulowie mieli traktować te sprawy ekspresowo, poza kolejką. Okazywało się, że do list pracowników tych dwóch inwestycji były dopisywane osoby nieuprawnione, które z tymi projektami nie miały nic wspólnego. Rozszerzono grupę koordynatorów, którzy podawali nazwiska osób z różnych krajów świata. Do tej pory nie wiadomo, co po zakończeniu tychże projektów stało się z tymi obcokrajowcami - kontynuował poseł KO.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Michał Szczerba i Daniel Obajtek chcą przenieść się do Brukseli

Michał Szczerba i Daniel Obajtek startują w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Szczerba ubiega się o miejsce w europarlamencie z piątego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 4 (Warszawa i osiem powiatów woj. mazowieckiego). Z kolei Daniel Obajtek otrzymał pierwsze miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 9 (woj. podkarpackie). Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca.