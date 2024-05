Brejzę pytano też dlaczego m.in. Kierwiński chce „uciec” z rządu do Brukseli i kilka miesięcy po wejściu do rządu startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego.



- Nikt nie ucieka do Brukseli, to najważniejsze wybory od kilkudziesięciu lat. Trwa wojna na Ukrainie, to wojna, która zagraża bezpieczeństwu Polski, to wojna, która może dosięgnąć granice Polski. Być może żyjemy w czasach przedwojennych — trzeba zrobić wszystko, by zapewnić silną Polskę w Europie — odparł europoseł KO.