Zmiana na tym stanowisku jest konieczna ze względu na to, że Kukucki w niedzielę wygrał wybory na prezydenta Włocławka. Nazwiska Lewica jeszcze nie wybrała, a cały proces polityczny może potrwać.

Reklama

Sprawę komplikuje jeszcze fakt, że i sam szef resortu rozwoju – Krzysztof Hetman – ma wybierać się z powrotem do Brukseli jako kandydat na europosła. Z naszych ustaleń wynika, że najpewniej resort rozwoju przy okazji rekonstrukcji rządu pozostanie w gestii PSL. Są już nawet nazwiska znanych polityków PSL – jak Urszuli Paslawskiej, które wymienia się w Sejmie jako potencjalnych następców Hetmana. Oczywiście żadne ostateczne decyzje – nawet dotyczące list PSL w wyborach do PE – jeszcze nie zapadły, a można spodziewać się w najbliższych dniach. Ludowcy razem z Polską 2050 pracują nad swoją układanką nazwisk i okręgów wyborczych. Termin zgłaszania list mija 2 maja. Ale nie jest dziś jasne, czy wymiana ministrów kandydujących do PE – również w resorcie rozwoju – odbędzie się szybciej czy później. To powiększa jeszcze polityczne zamieszanie w rządzie. Nie ma pewności, że nawet mimo to, że newralgiczne dla rządu są sprawy mieszkaniowe, do powołania wiceministra odpowiedzianego za budownictwo dojdzie szybko. Może to potrwać nawet kilka tygodni.

Czytaj więcej Komentarze Bogusław Chrabota: Budownictwo socjalne to błędna ścieżka W przeciwieństwie do młodych polityków lewicy ich koledzy z PO pamiętają filmy Barei. Budownictwo socjalne to trwonienie pieniędzy podatników. Prosta ścieżka do marnotrawstwa, synekur i korupcji.

Wynik wyborów do PE i możliwe przetasowania układu sił w samej koalicji mogą mieć jeszcze wpływ na polityczne losy kluczowych projektów w rządzie. Pytanie, które zadają sobie politycy w Sejmie, dotyczy dziś tego, kto po 9 czerwca wyjdzie z wyborów wzmocniony, a kto – ponownie osłabiony.

Donald Tusk może grillować teraz Lewicę

Dla Lewicy kwestie mieszkaniowe mają zasadnicze znaczenie, a politycy tego bloku postulowali nawet przed wyborami, że powinno w nowym gabinecie powstać osobne ministerstwo mieszkalnictwa. O tym obecnie nie ma mowy. Za to rozmówcy z rządu spekulują, że Tusk może wykorzystać wakat w resorcie rolnictwa, by teraz „grillować” Lewicę w newralgicznej dla niej sferze. – Nie odpuścimy mieszkalnictwa – słychać jednak w Sejmie z lewicowych kuluarów.