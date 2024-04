- Najpierw analizy i rozmowy w kuluarach, właśnie w czasie takich wizyt jak dzisiejsza premiera Wielkiej Brytanii, a dopiero potem deklaracje publiczne — dodał wiceminister nawiązując do wizyty Rishiego Sunaka i sekretarza generalnego NATO, Jensa Stoltenberga, w Warszawie.



Wiceminister obrony o broni atomowej w Polsce: Społeczeństwo musi być przygotowane

- Jeśli głowa państwa coś komunikuje publicznie powinno to być ustalone z rządem, ale też z naszymi sojusznikami. Nie możemy zaskakiwać naszych sojuszników. Zdolności NATO to są zdolności wszystkich członków NATO. NATO dysponuje bronią nuklearną i to jest też obrona Polski. Rozmieszczenie broni nuklearnej w Polsce wymaga uzgodnień między rządem a prezydentem, a także uzgodnień z naszymi sojusznikami — podkreślił Tomczyk.



- To nie jest sprawa na wywiad. Jeśli takie decyzje miałyby być podjęte trzeba przygotować na to społeczeństwo, konsultować to z rządem — podsumował Tomczyk. - To jest decyzja rządu przy współpracy z prezydentem — zaznaczył w kontekście ewentualnego rozmieszczenia broni atomowej w Polsce.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Siergiej Ławrow straszy wojną atomową. W tle pomoc USA dla Ukrainy Po tym jak Izba Reprezentantów USA w weekend poparła ustawę udostępniającą administracji Joe Bidena 60 mld dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy, głos w tej sprawie zabrał szef MSZ Rosji.

A czy są jakieś argumenty przeciw rozmieszczeniu broni atomowej USA w Polsce?



- Moje słowa mogą być wykorzystane przez nieprzyjaciół, więc ja od tej argumentacji się powstrzymam — odparł wiceminister obrony. - Wszyscy wiemy jakie są możliwości i to, czy jeśli broń atomowa pojawia się na terenie naszego kraju to jest bliżej eskalacji czy deeskalacji — mówił też.