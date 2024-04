Wybory samorządowe 2024: Kto wygrał w Legionowie, gdzie najdłużej liczono głosy?

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych mogłyby zostać podane już ok. 2 w nocy, ale do PKW nie dotarł wówczas jeden protokół - z obwodowej komisji wyborczej w Legionowie. Ostatecznie informacja o zliczeniu 100 proc. głosów w wyborach pojawiła się dopiero ok. 5 rano.



Wybory samorządowe 2024: Kandydat Polski 2050 będzie rządził w Legionowie