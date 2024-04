Wybory w Olsztynie - wyniki. Małkowski czy Szewczyk? Były prezydent znów przegrał

W lutym 2024 dotychczasowy prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz ogłosił, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję w ratuszu. 70-letni dziś polityk rządził miastem od 2009 roku. Grzymowicz udzielił poparcia Szewczykowi, a w wyborach zdobył 1239 głosów i uzyskał mandat radnego Olsztyna (startował z własnego komitetu).

Czytaj więcej Polityka Po wyborach we Włocławku będą wybory do Senatu. Lewica traci senatora Senator Lewicy Krzysztof Kukucki wygrał wybory na prezydenta Włocławka - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej. Oznacza to, że konieczne będą uzupełniające wybory do Senatu w okręgu numer 13.

Robert Szewczyk kontra Czesław Małkowski

Prezydent-elekt Olsztyna, Robert Szewczyk, należy do Platformy Obywatelskiej.

Czesław Małkowski to były prezydent Olsztyna, który kolejny raz przegrał wybory o władzę w mieście. 73-letni obecnie Małkowski był prezydentem Olsztyna w latach 2001-2008. W 2005 r. wystąpił z SLD.

Małkowski został w 2008 r. zatrzymany, polityk trafił do aresztu, oskarżono go o gwałt. Stracił stanowisko po tym, jak w Olsztynie przeprowadzono referendum w sprawie jego odwołania. W grudniu 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał wyrok uniewinniający Czesława Małkowskiego. W styczniu 2022 r. Sąd Najwyższy oddalił kasacje od wyroku olsztyńskiego sądu, polityk został prawomocnie uniewinniony.

Później Małkowski kilka razy ubiegał się o stanowisko prezydenta miasta. W wyborach w 2010 r. wszedł do drugiej tury, w której przegrał z Piotrem Grzymowiczem (uzyskał 47,76 proc. głosów). W 2014 r. ponownie zmierzył się w drugiej turze z Grzymowiczem i nieznacznie przegrał, otrzymując 49,53 proc. głosów. W drugiej turze w wyborach w 2018 r. Małkowski kolejny raz stanął do pojedynku z Grzymowiczem - uzyskał 45,53 proc. głosów. To czwarte przegrane przez Małkowskiego wybory na prezydenta Olsztyna.