Od wielu miesięcy polityka mieszkaniowa to jeden z najważniejszych tematów w dyskusji publicznej. W kampanii wyborczej szczególnie mocno naciskała na to Lewica. Niedawno pewne kontrowersje wzbudził projekt „Mieszkanie na start” zapowiedziany przez resort rozwoju. Ten program to kontynuacja programu „Bezpieczny kredyt 2 proc”. Lewica ma jednak swój własny kierunek – budowę mieszkań przez samorządy. Całość tworzy pakiet.

Resort pracuje nad kolejnymi projektami dotyczącymi mieszkalnictwa

– Dwa projekty ustaw, które są w uzgodnieniach i konsultacjach, będą procedowane pakietowo – mówi nam senator Lewicy i wiceminister rozwoju Krzysztof Kukucki o pomyśle zwanym „Mieszkanie na start” oraz o projekcie dotyczącym budowy mieszkań społecznych, na którym zależy Lewicy . – Myślę, że te uzgodnienia zakończą się pod koniec kwietnia. Później projekty trafią do Rady Ministrów, a potem do parlamentu. Patrząc na tempo prac, to raczej nie wydarzy się przed wyborami do europarlamentu. Te 5 mld rocznie, które proponujemy na budownictwo społeczne, to nie jest wydumana kwota, tylko opracowana na podstawie zgłoszeń samorządów. Do 2030 roku ten budżet łącznie wynosiłby 50 mld złotych. Za dwa lata możemy oczekiwać, że tych mieszkań na tani wynajem będziemy oddawać około 20 tys. rocznie, w tym nowe mieszkania i mieszkania remontowane – mówi nam Kukucki.

I jak dodaje, resort pracuje też nad kolejnymi projektami dotyczącymi mieszkalnictwa, które mają m.in. powiększyć potencjał TBS-ów i wspólnot mieszkaniowych. – Wprowadzimy też tzw. bilet mieszkaniowy wydawany przez samorządy mieszkańcom, by mogli ubiegać się np. o mieszkanie społeczne – informuje nas Kukucki.

Co po wyborach? Pytanie o zmiany w resorcie

Kukucki jest dziś nie tylko senatorem, ale też kandydatem Lewicy w wyborach na prezydenta Włocławka. Jeśli zwycięży w II turze wyborów 21 kwietnia, to będzie musiał pożegnać się z resortem rozwoju, ale i z mandatem senatora. Czy oznacza to zmiany w przyporządkowaniu mieszkalnictwa?