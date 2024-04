- Musimy przede wszystkim wygrać także w wyborach europejskich – to primo, a następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich. No i wreszcie będą te parlamentarne – mówił 7 kwietnia Jarosław Kaczyński podczas wieczoru wyborczego PiS, po ogłoszeniu sondaży exit poll. Prezes był bardzo zadowolony z tego, że jego partia prowadziła procentowo w wyborach do sejmików wojewódzkich, mimo że realnie nie będzie w stanie rządzić lub współrządzić w większości z nich, jak również przegrała prestiżowo wszystkie duże miasta. Dla Kaczyńskiego ważna jest mobilizacja, motywacja i morale w PiS. Tym bardziej przed wyborami europejskimi.

Nikt już w PiS nie podważa przywództwa Jarosława Kaczyńskiego

34,27 proc. dla PiS przy 30,59 dla Koalicji Obywatelskiej zaskoczyło i robi wrażenie. Nikt nie dawał PiS szans na zwycięstwo w rozdaniu samorządowym. Partia straciła władzę po ośmiu latach rządów, straciła swoje główne węzły komunikacyjne, którymi były media publiczne, częściowo miejsca w spółkach Skarbu Państwa, a zyskała negatywny przekaz, spory wewnętrzne, oskarżenia i sejmowe komisje śledcze. Obiektywnie warunki zewnętrzne nie sprzyjały PiS. Partia propagandowo zyskała wiarę w kolejne zwycięstwo, a jej prezes zażegnał widmo podziałów i walkę o schedę po nim. Nikt w PiS nie podważa już przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. Nawet po ciuchu.

Wybory samorządowe pokazały PiS jako partię ofensywną.