Zastępczyni sekretarza stanu USA o Korei Północnej. Kima już się nie da zatrzymać

Jak wielki arsenał zdołał już zgromadzić Kim?

W ostatnich latach Kim osiągnął tu niezwykły postęp. Teraz już wiemy, że kiedy zapowiada na tej drodze kolejny krok, to faktycznie go zrobi. Tak było choćby z rozpoczęciem seryjnej produkcji taktycznej broni jądrowej…

…której dotkliwy brak odczuwa Europa…

Tak. Ale podobnie jest z pociskami hipersonicznymi, rakietami balistycznymi o wielu głowicach (MIRV), dronami podwodnymi. Wszystko prowadzi do daleko idącej destabilizacji nie tylko Azji, ale i Europy. Wykryliśmy przynajmniej 40 przypadków użycia północnokoreańskich pocisków przez Rosjan na froncie ukraińskim. A przecież biorąc pod uwagę zasięg tych pocisków, mogą one dosięgnąć inne części Europy. Przyjechałam do Warszawy, aby uświadomić polskim władzom, jak wielkie to niesie zagrożenie.

Jaka jest jakość tych pocisków, ich precyzja?

Z pewnością są skuteczne. Przede wszystkim jednak fakt, że są produkowane i wysyłane przez kraj objęty sankcjami ONZ dzięki wsparciu Rosji, podważa globalny plan powstrzymania proliferacji broni jądrowej. Nie koniec na tym. Korea Północna obserwuje, jak są użyte na froncie ukraińskim, uczy się. Obserwuje też, jaka jest na to reakcja społeczności międzynarodowej. Obawiamy się, że Kim to wykorzysta w relacjach z Koreą Południową.

Kim buduje arsenał jądrowy przede wszystkim, aby uratować swój reżim czy doprowadzić siłą do zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego?

Uratowanie reżimu jest dla niego priorytetem. Z tego punktu widzenia czuje się teraz pewnie. Zbliżenie z Rosją pozwala mu ograniczyć zależność od Chin. Rosja oferuje mu też współpracę w dziedzinie obronności, przed czym Chiny się wzbraniały. Jednak niezależnie od tego ma on zarówno od Pekinu, jak i Moskwy wsparcie dyplomatyczne, polityczne. To daje legitymizację jego reżimowi. On to nazywa nową zimną wojną. W tym układzie Korea Północna przestaje być izolowanym krajem bandyckim, a staje się częścią szerszej grupy krajów autorytarnych.

Czy jednak Putin nie hoduje demona, który wymknie mu się spod kontroli? Na ile Kim jest szalony, może pod wpływem jakiegoś impulsu nacisnąć guzik atomowy?

Kim nie jest szalony. Przeciwnie: właściwie wszystko, co robi, jest całkiem racjonalne. Partnerstwo z Rosją także. Ale oczywiście obawiamy się tego, że czuje się teraz coraz pewniej, co wpływa na jego ocenę ryzyka podejmowanych działań. Jeśli uzna, że Rosja zablokuje wszelkie sankcje międzynarodowe, może zrobić jeszcze bardziej radykalne kroki.