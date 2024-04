Wyniki prokuratorskiego śledztwa. Blisko prawdy o katastrofie smoleńskiej

Minęło 14 lat od kiedy w katastrofie Tu-154 w Smoleńsku zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką, parlamentarzyści i najwyżsi dowódcy wojskowi, którzy lecieli na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

W śledztwie zgromadzono 1900 tomów, kilkaset opinii biegłych różnych specjalności, ogromną liczbę elektronicznych danych, przesłuchano ponad tysiąc świadków. Główny dowód wrak tupolewa wciąż pozostaje w Rosji.

Prokuratura ściga rosyjskich kontrolerów

Na pytanie, co doprowadziło do największej w polskiej historii tragedii lotniczej, ma odpowiedzieć kompleksowa opinia międzynarodowego zespołu biegłych dotycząca okoliczności, w tym przyczyn i przebiegu katastrofy. – Prace tego zespołu znajdują się na końcowym etapie. Przewidywany termin wydania opinii to sierpień tego roku – wskazuje prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Obecnie formalnie żadna z przyjętych wersji śledczych nie jest wykluczona – chociaż tej o „sabotażu czy zamachu” dotychczasowe opinie kryminalistyczne nie potwierdzają.

Najpierw śledztwo prowadziła prokuratura wojskowa, a od 2016 r. – Zespół Śledczy nr 1 Prokuratury Krajowej pod kierownictwem prok. Krzysztofa Schwartza.