Wybory samorządowe 2024. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia o wyniku badania exit poll: Historia z 15 października uczy nas, że od tej pory będzie tylko lepiej

- Historia z 15 października uczy nas, że od tej pory będzie tylko lepiej – powiedział Szymon Hołownia, komentując wynik badania exit poll. - Jestem przekonany i założę się z każdym, że ten wynik po zliczeniu głosów urośnie, a nie spadnie. Bo te wybory są o nazwiskach, a nie o partyjnych brandach. A siłą Trzeciej Drogi zawsze były nazwiska. Te wyniki będą lepsze, bo mamy tysiące kandydatów. Chcę im podziękować z całego serca za pracę jaką wykonali - dodał. - Nie ma takiej siły, która by mogła nas zatrzymać - zaznaczył Hołownia.

Jak powiedział Hołownia, „te wybory, to wybory nie rządowe, lecz samorządowe”. - Dlatego mamy wyniki sejmików, ale będziemy czekali na wyniki w radach miast, powiatów – tam, gdzie jesteśmy najbliżej tych, którzy nas wybierają - stwierdził. - Trzecia Droga stabilnie pokazuje, że jest trzecią siłą polityczną w Polsce. Opowiadali, jak to będziemy mieli 8 czy 9 procent, jak polska 2050 to tylko Hołownia. Jak to, co zrobiliśmy 15 października, to dzięki charytatywnym głosom. Dziś pokazaliśmy, jaka jest nasza realna siła. Konsekwentnie idziemy do przodu - dodał.

Hołownia zwrócił uwagę także na frekwencję dużo niższą niż w wyborach parlamentarnych. - Nie można tej frekwencji i wyników nie traktować jako ostrzeżenia. To ostrzeżenie, które usłyszeliśmy i je z pokorą przyjmujemy. Jeżeli będziecie się kłócić, to ludzie nie będą szli do wyborów, nie będą nam ufali. Mowię tu o całej koalicji 15 października. My będziemy rzecznikami hasła „dość kłótni, do przodu”. Mamy olbrzymią odpowiedzialność na naszych barkach - powiedział lider Polski 2050.

Wybory samorządowe, wyniki badania exit poll: Władysław Kosiniak-Kamysz: Dziękujemy za silny mandat dla Trzeciej Drogi

Głos zabrał także szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Dziękuję milionom naszych wyborców. Są wierni swojemu wyborowi. Udowodnili niedowiarkom, że naprawdę jest trzecia droga - powiedział. - To ważne, żeby docenić tych, którzy poszli do wyborów. Chciałoby się, żeby było ich więcej. To mówi, ze dużo pracy przed nami - podkreślił.

- My zachowaliśmy trzecią pozycję. Jestem pewny, że ten wynik może być bardzo imponujący. On mówi, że kolacja 15 nie istnieje bez Trzeciej Drogi. To potwierdzili po raz kolejny Polacy. Nasz wynik wydaje się, że jest decydujący w większości sejmików. Głosy na Trzecia Drogę są glosami decydującymi. Jesteśmy zdeterminowani — dodał. - Angażujemy się dalej, bo wybory się nie końca. Przed nami 2 tygodnie ciężkiej pracy. Będziemy wspierać naszych kandydatów. Trzeba stanąć na wysokości zadania. Dziękujemy za silny mandat dla Trzeciej Drogi - zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz pogratulował także Rafałowi Trzaskowskiemu – badanie exit poll wskazuje bowiem, że urzędujący prezydent stolicy uzyskał poparcie 59,8 proc. Oznacza to, że wybory w Warszawie rozstrzygnęły się w I turze. - Chciałbym pogratulować Rafałowi Trzaskowskiemu. Popraliśmy go, to też nasz sukces. Gdyby nie nasze poparcie, nie byłoby pewnie I tury - powiedział.