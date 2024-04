Polska samorządowa. Pozostajemy w cieniu wyborów parlamentarnych

Pytanie o kondycję

To, o czym piszę powyżej, to chłodna analiza. Wnioski nie są jednak tytułem do wielkiej satysfakcji. Bo traktowanie wyborów samorządowych jako drugorzędnych jest dowodem upośledzenia kondycji naszej demokracji i naszej społecznej niedojrzałości. Samorząd, czyli Polska lokalna, jest bezpośrednim otoczeniem demokratycznej „praprzyczyny”; to w niej rodzi się nasz codzienny dobrostan, etos obywatelski, formuła patriotyzmu, nie mówiąc już o tym, że to właśnie z samorządu wywodzi się gros elit parlamentarnych. I co ważne, w stopniu większym, niż nam się wydaje, jakość samorządu determinuje jakość systemu demokratycznego wedle zasady: umiesz dbać o dom, będziesz potrafił dbać o państwo.

W wyborach samorządowych chodzi o jeszcze jedno. Można mieć wrażenie, że prawda ta nie została wypowiedziana dostatecznie głośno: polski samorząd po ośmiu latach rządów PiS jest w defensywie. Zepsuto mechanizm szczególnie istotny, samorządowe finanse. Od kilku lat zdecydowanie mniej liczą się dochody własne, a coraz częściej dotacje. I to trzeba zmienić. Na łamach „Rzeczpospolitej” powtarzaliśmy i będziemy powtarzać to wielokrotnie. Samorządowi potrzebne są reformy, i to niezależnie od tego, czy w Warszawie wygra Rafał Trzaskowski, a w Krakowie Łukasz Gibała. To lokalnie ważne, ale nie najważniejsze. Bo najistotniejsze jest, by makropolityka nie przysłoniła prawdy o potrzebie reform. Tylko zmiany spowodują, że uznamy, iż Polska lokalna jest równie ważna jak polityka na szczytach państwa. A ona na to zasługuje.