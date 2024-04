- To jest wieczór, w którym ci, którzy pokazali wolę walki, mogą mieć satysfakcję, dlatego że po poprzednich wyborach wychodziliśmy z nieco podciętymi skrzydłami - były zdecydowanie wyższe oczekiwania, wynik wielu rozczarował - powiedział.

Badanie exit poll: Wyniki wyborów do sejmików PAP

Lider Konfederacji: Nasze kadry ciągle są zbyt szczupłe

- Teraz wszyscy pracowali bez żadnych wielkich oczekiwań - podkreślił. - Wiedzieliśmy, że ta rywalizacja jest bardzo trudna, bardzo twarda. Wiedzieliśmy, że wszystkie nowe formacje, które w ciągu ostatnich nastu, może nawet dwudziestu lat weszły do parlamentu, z reguły nie poradziły sobie w wyborach samorządowych, nierzadko nie przekraczały progu wyborczego, nie rejestrowały swoich list - kontynuował.

- Nasze kadry ciągle są zbyt szczupłe, żeby wystawić kandydatów wszędzie, ale ta kampania to był przedsmak - oświadczył lider Konfederacji. Mówił, że działacze Konfederacji odczuwają niedosyt, ponieważ podczas wyborów samorządowych w 2024 r. nie udało się zarejestrować wszystkich list.

- Widziałem, że wiele osób szykuje się na to, że jeżeli lista jest do powiatu, a nie ma do rady miejskiej, to za pięć lat będzie także do rady miejskiej (...). Widziałem w oczach naszych działaczek i działaczy to, że już o tym myślą, że namawiają do zaangażowania, że snują takie plany i to pokazuje, że jest wysokie morale, że jest wola walki, jest serce do walki - przekonywał Krzysztof Bosak.