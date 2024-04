Wybory samorządowe 2024: Kto wygrał w Katowicach? Wyniki badania exit poll

Jacek Budniok (KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy) - 7,1 procent.

Wybory samorządowe 2018: Marcin Krupa bezkonkurencyjny w I turze

Poprzednie wybory prezydenckie odbyły się w Katowicach 21 października 2018 roku. Były to pierwsze wybory organizowane po wydłużeniu kadencji samorządów do pięciu lat oraz po ograniczeniu liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dwóch.

Czytaj więcej Polityka Wybory samorządowe 2024: Są wyniki badania exit poll Ipsos opublikował wyniki badania exit poll w wyborach do sejmików wojewódzkich. W skali całego kraju Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 33,7 proc., a Koalicja Obywatelska 31,9 proc. Na podium jest Trzecia Droga z wynikiem 13,5 proc.

Tamte wybory wygrał Marcin Krupa w I turze uzyskując 55,4 proc. głosów. Drugi był Jarosław Makowski (KO) z poparciem 24,11 proc. a na dalszych miejscach uplasowali się Jarosław Gwizdak (komitet "Prawo do Katowic") - 10,63 proc, Ilona Kanclerz ze Śląskiej Partii Regionalnej — 6,03 proc., Adam Słomka (komitet "Konfederacja – Ruch Kontroli Władzy") – 1,79 proc., Jakub Kalus (Ruch Narodowy) - 1,5 proc. i Mirosław Korbasiewicz (Stronnictwo Pracy) – 0,54 proc..

