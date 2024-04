Wybory samorządowe 2024: Kto wygrał w Warszawie? Wyniki badania exit poll

Wybory samorządowe 2024: Warszawa wybierała prezydenta po raz pierwszy od października 2018 roku

Poprzednie wybory prezydenckie odbyły się w Warszawie 21 października 2018 roku. Były to pierwsze wybory organizowane po wydłużeniu kadencji samorządów do pięciu lat oraz po ograniczeniu liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dwóch.



Tamte wybory wygrał Rafał Trzaskowski z poparciem 56,67 proc. głosów, przed Patrykiem Jakim (28,53 proc.) i Janem Śpiewakiem oraz Markiem Jakubiakiem (po 2,99 proc.).



Wybory samorządowe 2024: Kto wygrał wybory do sejmików wojewódzkich?

Z badania exit poll zrealizowanego przez Ipsos wynika, że wybory do sejmików wojewódzkich wygrał PiS przed KO.