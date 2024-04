- Bardzo by mi zależało, aby przedstawiciele państwa Izrael tutaj w Polsce uszanowali uzasadnione emocje Polaków i w tej sprawie komunikowali w sposób jasny i bezpośredni. Słowo przepraszam, pełna informacja o okolicznościach zdarzenia i odszkodowanie to coś, co powinno być oczywiste — powiedział Tusk.

Jarosław Kaczyński: Ambasador Izraela byłby wydalony, gdyby to ode mnie zależało

O ocenę stanowiska izraelskiego dyplomaty zapytano także prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Jeżeli chodzi o wypowiedzi tego pana, to rzeczywiście jest ogromnym problemem. Sądzę, że wykazanie wobec Izraela pewnego zdecydowania jest bardzo potrzebne. Postawa, którą przyjęliśmy po roku 1989 całkowicie się nie sprawdziła. Nic to nie pomogło w stosunkach polsko-izraelskich. Jedyny sukces, z resztą bardzo niedoceniony, to wspólne oświadczenie naszego premiera i premiera Netanjahu, które zrównuje antysemityzm i antypolonizm. Okazuje się, że to nie działa — powiedział prezes PiS.

- Sprawa Palestyny, sprawa Strefy Gazy... Jestem głęboko przekonany, że Izrael popełnia tu ogromny błąd, bo podważa swoje prawa moralne i to jest coś, co na dłuższą metę mu bardzo zagraża - dodał.