Po drugie, składnikiem europejskiego patriotyzmu musi być umacnianie instytucji demokratycznych, samorządności, rządów prawa i gwarancji praw człowieka oraz obywatelskich swobód. Wszak hasło „dokąd gotyk, dotąd Europa” łączy się naturalnie z hasłem „dokąd samorząd, dotąd Europa”. Wojciech B. Jastrzębowski pisał w 1831 roku swą wspaniałą konstytucję dla Europy, będąc pod wrażeniem starcia pod Olszynką Grochowską dwóch przeciwstawnych polityczno-kulturowych żywiołów: kultury ludzi wolnych z despotią, która czyni z ludzi niewolników. Z takim samym starciem mamy dziś do czynienia nad Dnieprem. Demokracji, samorządności i praw człowieka trzeba bronić najpierw w domu, trzeba im dać tak solidne podstawy, także kulturowe (tożsamościowe) i gospodarcze, aby żadna autorytarna obsesja władzy nie potrafiła ich obalić.

Z doświadczenia rządów w latach 2015–2023 trzeba wyciągać wnioski dla nas samych w Polsce, ale też trzeba się nimi dzielić z innymi europejskimi krajami oraz wspólnie budować know how, jak nie dopuszczać do tej niebezpiecznej dla Polski i Europy recydywy. Wspólnym europejskim domem, zwłaszcza w tej sferze, jest dziś projekt zjednoczeniowy w postaci Unii Europejskiej. Innego nie mamy. Trzeba chronić jego spoistość w obliczu nacjonalistyczno-autorytarnych (rzekomo „suwerennościowych”) ataków, ale też chronić przed ideowymi przechyłami forsowanymi niekiedy przez stronę przeciwną, liberalną czy lewicową (dają one pożywkę dla tych pierwszych). Nasza historia i geopolityka nie pozostawiają wątpliwości: bez europejskiej jedności nie ma polskiej niepodległości.

Dbać o bezpieczeństwo

Europejski patriotyzm, to po trzecie, domaga się dziś wyposażenia Europy (UE) w zdolność do obrony przed zastraszaniem czy agresją ze strony Rosji. Rosja toczy wojnę nie tylko przeciwko Ukrainie, wypowiedziała ją również Europie. Nie tylko w ten sposób, że nie chce europejskiej Ukrainy, ale i w ten, że chce Europy słabej, podatnej na jej groźby, uległej wobec jej oczekiwań. W swym słynnym przemówieniu w Fulton, w marcu 1946 roku, Winston Churchill mówił, że z jego doświadczenia z kontaktów z rosyjskimi przywódcami wnosi pewność, że największą pogardą darzą słabość, zwłaszcza wojskową. Europa musi z tym skończyć. Polscy przeciwnicy silnej europejskiej obrony chcieliby de facto powrotu do sytuacji z czasów zimnej wojny. Do czasów Europy bezradnej, szukającej parasola USA. Dobrze, że wtedy był i dziś jeszcze taki jest. Ale takiej bezbronnej Europy chce właśnie Rosja. Moskwa zawsze, od lat 50. XX wieku, wrogo odnosiła się do integracji europejskiej. Wiedziała, że jest drogą do silnej Europy.

Długofalowo, Europa będzie musiała wziąć odpowiedzialność za swe bezpieczeństwo. W rejonie Indo-Pacyfiku na Amerykę czekają geopolityczne wyzwania większe niż Rosja. Ale też jeśli w Stanach Zjednoczonych zwycięży miłośnik Putina, Europa szybciej może się stać przedmiotem dealu pomiędzy oboma mocarstwami. Tak z pewnością stanie się wtedy z Ukrainą, ale to byłoby groźne dla bezpieczeństwa Europy. Więc to „długofalowo” znaczy teraz. I to bez szkody dla sojuszu atlantyckiego. Państwa członkowskie UE, także te będące w NATO, muszą zwiększyć wydatki na obronę i mieć własny mechanizm instytucjonalny, który pozwoli im przejąć odpowiedzialność za obronę w razie zagrożenia ze strony Rosji (które już ma miejsce), gdyby Stany Zjednoczone z prezydentem Trumpem, lub później, z jakichkolwiek powodów porzuciły atlantycką solidarność.