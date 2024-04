Wybory samorządowe 2024: Czy dojdzie do niespodzianki w Warszawie?

Wybory samorządowe 2024: Mijanka PiS i Lewicy?

Druga potencjalna niespodzianka dotycząca Warszawy to kwestia drugiego miejsca. Nasi rozmówcy w stolicy mają przekonanie, że to właśnie bardziej prawdopodobna wyborcza niespodzianka. Sondaży oficjalnych – co też przyznają nasi rozmówcy ze sztabów – było w tym roku w stolicy wyjątkowo niewiele. To wszystko sprawia, że buduje się grunt pod różnego rodzaju niespodzianki.

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Dlaczego Rafał Trzaskowski nie zjadł świerszcza, czyli kto zyskał na warszawskiej debacie Choć debatę przed wyborami samorządowymi 2024 w Warszawie próbował zdominować Janusz Korwin-Mikke, częstując Rafała Trzaskowskiego świerszczem, bój o wielkomiejski elektorat toczyć się będzie między obecnym prezydentem a Magdaleną Biejat z Lewicy Razem.

Słabsza mobilizacja wyborców PiS – jeśli do niej dojdzie – i mobilizacja wyborców Lewicy taką niespodziankę by przybliżyła. Wtedy PiS miałoby z kolei potężny ból głowy, bo wyścig w stolicy uznawany jest za najbardziej prestiżowy w całej Polsce. A Lewicę dobry wynik wicemarszałek Magdaleny Biejat – niezależnie od tego, które miejsce ostatecznie zajmie – wzmocniłby też w kontekście ogólnokrajowym, także w sejmowych i rządowych układankach. To również nie bez znaczenia, jeśli chodzi o kolejne kampanie wyborcze, przede wszystkim prezydencką.

Jeśli Biejat w niedzielę zaskoczy pozytywnie swoim wynikiem, to będzie miała większą szansę zawalczyć o nominację prezydencką Lewicy w 2025 r. Słaby wynik Tobiasza Bocheńskiego może z kolei przekreślić jego szanse na ogólnokrajową karierę polityczną.

To nie były wybory czy kampania przede wszystkim o sprawach samorządu. Kampania była mocno w cieniu wydarzeń ogólnokrajowych. Ale ostatecznie wynik w Warszawie na sprawy ogólnokrajowe w polityce tak czy owak wpłynie.