Prezydent Sopotu: Zwycięstwo 15 X to za mało. Teraz czas na Polskę lokalną

To chyba niejedyna sprawa istotna na linii rząd–samorząd.

Niejedyna. Kolejna to regulacja dotycząca parkowania. Miasta poniżej 100 tysięcy mieszkańców nie mogą pobierać opłat za parkowanie w weekendy, nie mogą też wprowadzać tzw. stref śródmiejskich. Miasta turystyczne, niezwykle popularne jak Sopot, właśnie w soboty, niedziele mają największy problem z nadmiernym ruchem samochodowym. Jesteśmy już po rozmowach z rządem, by te kwestie zmienić. Z drugiej strony rozmawiamy z mieszkańcami i przedsiębiorcami. I po tych rozmowach doszliśmy do wniosku, że te weekendowe opłaty byłyby wprowadzone tylko w trakcie sezonu turystycznego, po sezonie parkowanie w weekendy pozostałoby bezpłatne. Chcemy nowych możliwości prawnych, które choć podejmowane centralnie, będą uwzględniać głos samorządu.

Swoją drogą, czy fakt, że ma pani duże doświadczenie jako samorządowiec w Sopocie, to jest coś, co pomaga w kampanii czy wręcz przeciwnie?

Na pewno nie będę obiecywać i nie obiecuję gruszek na wierzbie. Pracuję w samorządzie, widzę, co jest realne, a co nie. To nie jest tak, że można rozwiązać jedną sprawę – tak jak już wspominałam – w oderwaniu od innych tematów. Ja czuję się odpowiedzialna za to, co obiecuję mieszkańcom. Jeśli ktoś z kolei jest poza samorządem, to może sobie napisać program, jaki kto chce. I nie poniesie z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Dużym wyzwaniem dla wszystkich samorządów, w tym dla Sopotu, będą finanse.

Dużym wyzwaniem dla wszystkich samorządów, w tym dla Sopotu, będą finanse

Czego oczekuje pani w takim razie po tym zapowiadanym i przez samorządowców, i przez rząd przede wszystkim nowym systemie finansowania samorządów?

Wróciliśmy na demokratyczne tory po wyborach w październiku. Środki z KPO są odblokowane. Liczę na to, że podział środków finansowych w rządzie dla samorządu będzie wedle jasnych kryteriów, algorytmów, a nie uznaniowo. Jest poczucie, że dla samorządu jest dużo pieniędzy. Tylko – i tu jest duże ale. Jest pytanie, czy będziemy z tych pieniędzy mogli skorzystać. Nasza sytuacja finansowa jest bardzo trudna po tych ośmiu latach rządów PiS, gdy poziom dochodów własnych samorządu został ograniczony. Mamy mało czasu na wykorzystanie środków z KPO, zwłaszcza że w dużej mierze dla samorządów (np. w projektach z Zielonego Ładu) te środki to część pożyczkowa, a nie dotacyjna. Oczekujemy ustabilizowania finansów samorządowych. Ten pomysł, który się już pojawił, czyli naliczanie środków do dyspozycji samorządu od dochodu mieszkańców, a nie od podatków, jest krokiem w dobrą stronę. To uniezależnia system finansowania od zmian podatkowych wprowadzanych przez rząd. Po drugie, uważam, że trzeba zmienić system, jeśli chodzi o subwencję rozwojową. Po trzecie, będziemy apelować do rządu o renegocjacje KPO, przeniesienie niektórych środków do sekcji dotacyjnej i wprowadzenie możliwości, by z KPO sfinansować już niektóre wykonane inwestycje czy projekty.

A ma pani poczucie, że kończąca się kampania samorządowa była o samorządzie, czy była niejako przygnieciona sprawami ogólnokrajowymi?

Była zdecydowanie przygnieciona. Martwię się, bo brakowało w niej merytorycznej dyskusji. Jest też pewien komunikacyjny chaos. Powstaje wiele komitetów, w których są ludzie, którzy wcześniej nie funkcjonowali w sferze publicznej. Pod pozorem wielu ruchów obywatelskich, samorządowych w sferze publicznej pojawiają się ludzie, którzy wcześniej – jak się lepiej sprawdzi – byli związani z PiS, który chowa swój szyld w tych wyborach. PiS próbuje rozmydlić sytuację i komunikację. Przez to, że kampania samorządowa nie jest głównym tematem mediów, to PiS może takie działania prowadzić. I to w całym kraju.