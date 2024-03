Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kiedy odbędą się w Polsce?

11 marca prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Odbędą się one w Polsce 9 czerwca 2024 roku — podała Kancelaria Prezydenta. „Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do Parlamentu Europejskiego zarządza Prezydent w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej” - przypominała Kancelaria Prezydenta.

Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 6–9 czerwca.

W Polsce będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Podział miejsc w PE PAP