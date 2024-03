Dlaczego Koła Gospodyń Wiejskich otrzymywały pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości?

Funduszu Sprawiedliwości — Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem środków z Funduszu jest Ministerstwo Sprawiedliwości.



Sprawa środków z Funduszu Sprawiedliwości: ABW w domu Zbigniewa Ziobry

W ostatnich dniach funkcjonariusze ABW na zlecenie prokuratury dokonali przeszukań w dwóch domach Zbigniewa Ziobry, a także w domach innych polityków Suwerennej Polski, w związku ze śledztwem jakie toczy się w sprawie nieprawidłowego wydatkowania środków z Funduszu. W sprawie zatrzymano jak dotąd siedem osób.



Jacek Ozdoba, w rozmowie z RMF FM, stwierdził, że działania prokuratury w tej sprawie są „absurdalne”.



- Czy wyobraża pan sobie, że ABW o 6 rano wchodzi np. do Rafała Trzaskowskiego przeszukuje mu mieszkanie i rekwiruje telefon, bo hostel dla społeczności LGBTQ dostał dofinansowanie z miejskiego funduszu? - pytał Ozdoba. Jak dodał Fundusz Sprawiedliwości „działał legalnie”.



Ozdoba oburzał się, że funkcjonariusze ABW weszli do domu Ziobry o 6 rano wyłamując drzwi mimo że Ziobro nie jest podejrzanym w sprawie. - To nieproporcjonalność, pokaz siły, celowe działanie które pokazuje, iż aparat siły ma być wykorzystany, by stosować represje - stwierdził.