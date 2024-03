Pierwsze 100 dni rządu Donalda Tuska. Wyzwania i niezrealizowane obietnice

Kluczowe cele, jak zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa, uporządkowanie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i Sądzie Najwyższym, a także zweryfikowanie tzw. neosędziów nie zostały zrealizowane.

Zmiana w polityce zagranicznej Polski

Duże zmiany odbyły się w sferze zagranicznej. W ciągu zaledwie trzech miesięcy Polska przełamała spór z Brukselą. Pogodziła się też na tyle z Niemcami i Francją, że Trójkąt Weimarski urósł do jednego z głównych formatów rozstrzygających o przyszłości Unii. Joe Biden do Białego Domu zaprosił Donalda Tuska, na czym skorzystał też prezydent Andrzej Duda, którego ze strony obecnego przywódcy USA taki zaszczyt do tej pory nie spotkał. W tej wielkiej przebudowie polskiej polityki zagranicznej Radosław Sikorski odegrał kluczową rolę. Obok Tuska to dziś najbardziej rozpoznawalny na świecie polski polityk.

Zmiany to też sfera sportu. Sławomir Nitras pierwsze tygodnie pracy poświęcił audytowi działań poprzednika oraz mediom społecznościowym, a kolejne – kreśleniu założeń. Wiele zapowiedzi – stworzenie strategii rozwoju sportu, współpraca ze światem akademickim, wsparcie lig amatorskich, dofinansowanie programu animatorów sportu i szersze otwarcie obiektów dla sportu powszechnego – wygląda obiecująco. Przygotował już m.in. program modernizacji Orlików, który należy ocenić pozytywnie, podobnie jak wycofanie się z wielu obietnic wyborczych poprzedniego rządu dot. wsparcia budowy obiektów sportowych dla klubów zawodowych oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Współpraca: Piotr Skwirowski, Tomasz Pietryga, Kamil Kołsut, Marek Kozubal, Jędrzej Bielecki, Aleksandra Ptak-Iglewska