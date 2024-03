W rozmowie z portalem gazeta.pl poseł PiS Przemysław Czarnek zapytany został między innymi, czy Zjednoczona Prawica w rzeczywistości jest zjednoczona. - Oczywiście, że jest zjednoczona, nawet jeśli są jakieś tarcia. Zawsze były, od samego początku, i będą - powiedział.

Reklama

Polityk skomentował spór w Zjednoczonej Prawicy, do którego doszło po tym, jak europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki skrytykował między innymi Mateusza Morawieckiego. Jaki stwierdził, że „jeżeli będzie kolejny raz Morawiecki premierem, to nie daje gwarancji, że nie będzie tak samo”. - Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada - mówił. W odpowiedzi, poseł PiS Piotr Mueller napisał w mediach społecznościowych: "Może już Patryk uwierzyłeś, że przerosłeś prezesa, premiera i głowę państwa". Później doszło również do wymiany zdań między Pawłem Jabłońskim z PiS i Sebastianem Kaletą z Suwerennej Polski.

Przemysław Czarnek: Jeśli ktokolwiek zechce wyrzucać ze Zjednoczonej Prawicy Suwerenną Polskę, to wyjdę razem z nimi

Zdaniem Przemysława Czarka „to są rozgrzane głowy w emocjach kampanii wyborczej, które nie rozumieją, że Suwerenna Polska – wcześniej Solidarna Polska – zawsze miała takie stanowisko względem naszej taktyki w Unii Europejskiej”.

Jak przyznał Czarnek, „nawet częściowo popiera to stanowisko Suwerennej Polski”. - Natomiast nie rozumiem moich przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie potrafią uspokoić głów na 2,5 tygodnia przed wyborami - stwierdził.